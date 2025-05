Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Altleiningen (ots)

Am 16.05.2025 ereignete sich in Altleiningen in der Straße Tränkwoog ein Verkehrsunfall, bei dem eine 58 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand, war ein 53 Jahre alter Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit dem PKW der entgegenkommenden Autofahrerin kollidiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

