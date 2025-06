Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Dachstuhlbrand in Edewecht-Jeddeloh II

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:15 Uhr in der Gemeinde Edewecht, Ortsteil Jeddeloh II, zu einem großen Brandereignis. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet in der Küstenkanalstraße der Dachstuhl eines derzeit leerstehenden Einfamilienhauses in Brand. Unverzüglich wurden die freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst Ammerland und die Polizei Bad Zwischenahn alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Für den Löscheinsatz der zahlreichen Feuerwehrkäfte der Ortsfeuerwehren Jeddeloh II, Husbäke, Edewecht und dem Drehleiterwagen der FTZ Elmendorf musste die unmittelbar angrenzende Bundesstraße 401 vorübergehend für den Straßenverkehr gesperrt werden. Der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand abzulöschen. Eine Mitglied der freiwilligen Feuerwehr verletzte sich während des Einsatzes leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegenden Krankenhaus eingeliefert. Momentan können keine Angaben zur Schadenshöhe oder zur Brandursache gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. (642530)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell