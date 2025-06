Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fazit zum 27. Hurricane-Festival 2025: Friedliche Stimmung, geringe Kriminalität - Polizei zieht positive Bilanz ++

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel/Eichenring. Zehntausende Besucherinnen und Besucher haben am vergangenen Wochenende auf dem 27. Hurricane-Festival friedlich und ausgelassen gefeiert. Rund 500 Polizeikräfte sorgten täglich für die Sicherheit auf und neben dem Festivalgelände.

Polizeidirektor Dieter Klingforth, Gesamteinsatzleiter der Polizei, zeigte sich im Rahmen der abschließenden Pressekonferenz zufrieden: "Die Einsatzlage war insgesamt ruhig, unsere Planungen und Sicherheitskonzepte sind aufgegangen. Das Festival verlief weitgehend störungsfrei." Auch Polizeiführerin Katrin Jäger und Polizeiführer Daniel Dohmberg von der Polizeiinspektion Rotenburg ziehen eine positive Bilanz.

- Wetterlage und Anreise als besondere Einsatzlagen -

Lediglich die teils herausfordernde Verkehrssituation am Hauptanreisetag (Donnerstag) sowie eine wetterbedingte, kurzfristige Räumung des Infields am Sonntagabend aufgrund eines aufziehenden Unwetters stellten besondere Herausforderungen dar. Beide Situationen konnten jedoch dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen und der kooperativen Festivalgäste professionell bewältigt werden.

- Kriminalität auf niedrigem Niveau -

Zwischen Donnerstag, dem 19. Juni, und Montag, dem 23. Juni 2025, wurden rund 231 Strafverfahren eingeleitet - ein im Verhältnis zur Gesamtbesucherzahl erfreulich niedriger Wert. Die Schwerpunkte lagen bei Betrugsdelikten, beispielsweise dem Erschleichen von Leistungen, und Diebstahlsdelikten. Polizeiführer Dohmberg sensibilisiert in diesem Zusammenhang erneut: "Zelte und Fahrzeuge sind keine geeigneten Orte zur Aufbewahrung von Wertsachen. Taschendiebe nutzen gezielt Momente der Unachtsamkeit - etwa während Konzerten oder bei erhöhtem Alkoholkonsum." Rund 20 Körperverletzungsdelikte wurden von der Polizei erfasst. Erfahrungsgemäß gehen nachträglich noch Anzeigen bei örtlichen Polizeidienststellen oder über das Online-Portal ein.

Im Rahmen der An- und Abreisekontrollen wurden 20 Strafverfahren und zahlreiche Ordnungswidrigkeiten - insbesondere wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel - festgestellt. Neben Alkohol und anderen Drogen betraf ein Großteil der Feststellungen Cannabis-Konsum vor Fahrtantritt. Katrin Jäger stellte klar: "Auch nach der Teillegalisierung bleibt das Führen eines Fahrzeugs unter Einfluss von Cannabis verboten. Abhängig vom Einzelfall handelt es sich in der Regel um eine Ordnungswidrigkeit mit empfindlichen Strafen." Bei den an den Kontrollstellen eingeleiteten Strafverfahren handelte es sich vornehmlich um Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

- Nachwuchswerbung: Infomobil der Polizeiakademie Niedersachsen zieht Festivalgäste an -

Ein Highlight in diesem Jahr war der Auftritt der Polizeiakademie Niedersachsen, die mit einem zehnköpfigen Team und dem Infomobil erstmalig vor Ort war. An ihrem Stand konnten Besucherinnen und Besucher an Challenges teilnehmen oder am Glücksrad drehen, um attraktive Merch-Artikel der Polizei Niedersachsen zu gewinnen. Der Stand war durchgehend besucht; einige Gäste zeigten konkretes Interesse am Polizeiberuf und informierten sich über Ausbildung und Laufbahnen.

- Transparente Öffentlichkeitsarbeit vor Ort und online -

Wie auch in den Vorjahren begleitete das Team Öffentlichkeitsarbeit rund um Pressesprecher Marvin Teschke den Einsatz intensiv auf den Social-Media-Kanälen der Polizeiinspektion Rotenburg. Neben aktuellen Hinweisen und Sicherheitsinformationen wurden ebenfalls Einblicke in die Polizeiarbeit geteilt. "Wir wollen eine moderne, bürgernahe Polizei sein - sichtbar, erreichbar und transparent. Das schafft Vertrauen und baut Vorurteile ab. Außerdem erreichen wir so einen Großteil der Gäste, wenn wir dringende Sicherheitsinformationen teilen möchten", so Teschke. In Zukunft soll die digitale Kommunikation weitergeführt und ausgebaut werden.

Die Polizeiinspektion Rotenburg bedankt sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freut sich auf das Festival-Jubiläum im Jahr 2026.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell