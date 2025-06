Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Unbekannte wüten in Lagerhalle - Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro ++ Sittensen: Einbruch in Neubau ++

Lauenbrück. In der Zeit vom 09.06.2025 bis zum 20.06.2025 sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Lagerhalle eines ortsansässigen Unternehmens in der Straße Am Sportplatz eingedrungen. Dort richteten sie erheblichen Sachschaden an.

Im Inneren der Halle randalierten die Täter, beschädigten abgestellte Traktoren, Arbeitsmaschinen sowie Anhänger und beschmierten sowohl die Fahrzeuge als auch die Außenfassade der Halle mit Farbe. Der durch die mutwillige Zerstörung entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden. Besonders die aufgebrachten Graffiti-Tags (siehe angehängte Bilder) könnten zur Identifizierung der Täter beitragen.

++ Sittensen: Einbruch in Neubau ++

Sittensen. Zwischen Freitag, dem 20.06.2025, 15:00 Uhr, und Montag, dem 23.06.2025, 08:20 Uhr, sind Unbekannte in einen Neubau im Kornblumenweg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten im Inneren diverse Elektrowerkzeuge, Zubehör sowie weiteres Baugerät. Anschließend flohen sie unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281 / 95920 entgegen.

