Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 18.04.2025 nahm die Polizei in einer Parkanlage in Elberfeld einen 31-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, Wertgegenstände aus Fahrzeugen entwendet zu haben. Am Freitagmorgen, gegen 09:30 Uhr, meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei und gab an, dass jemand auf der Friedrich-Ebert-Straße die Seitenscheibe seines geparkten Audi A6 eingeschlagen habe und etwas aus dem Handschuhfach fehlen würde. Die Tathandlung wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Auf der Aufnahme ist ein Mann in einer weiß-blauen Jogginghose und auffällig blau-orangenen Schuhen zu erkennen, der die Beifahrertür des Audis entglast und anschließend aus dem Innenraum des Fahrzeugs diverse Gegenstände entwendet. Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Beamten auf den 31-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten kein Diebesgut auf. Aufgrund der Videoaufnahmen ist der Beschuldigte dennoch dringend tatverdächtig. Insgesamt kam es in den Morgenstunden zu fünf weiteren Taten, in denen eine zeitliche und örtliche Nähe zu der obigen Tat gegeben ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der wohnungslose, deutsche Staatsbürger dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl gegen den Mann erließ.

