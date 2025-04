Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zwei Autos stoßen auf der L412 zusammen

Wuppertal (ots)

Am 20.04.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der L412 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger Leichlinger fuhr mit seinem Ford Focus auf der L412 in Richtung Radevormwald, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er seitlich mit dem entgegenkommenden Mazda 2 einer 58-jährigen Remscheiderin zusammen. Die 58-Jährige wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige sowie seine 22-jährige Frau und die 3-jährige Tochter wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

