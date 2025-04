Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 16.04.2025 nahm die Polizei im Bereich des Wupperpark Ost einen 31-jährigen Mann fest der im Verdacht steht, illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln. Der Tatverdächtige wurde gestern Abend gegen kurz vor 18:00 Uhr dabei beobachtet, wie er an drei Männer kleine Gegenstände aus einer in seiner Hose versteckten Plastiktüte verkaufte. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die eingesetzten Beamten Betäubungsmittel (sowohl Crack als auch Heroin in Bubbles) und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Sodann nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest. Die aufgefundenen Drogen und das Bargeld stellten die Beamten sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der wohnungslose lettische Staatsbürger heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell