POL-W: RS Vermisstensuche nach zwei Jugendlichen - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit Samstag (12.04.2025) werden die 14-jährige Josephine A. und die 15-jährige Anissa G. aus einer Jugendgruppe in Remscheid vermisst. Josefine A. ist circa 170 cm groß, hat eine kräftige Statur und lange, dunkelblonde Haare. Die Vermisste Anissa G. ist circa 160 cm groß, hat blaue Augen und blond gefärbtes Haar. Beide werden zuletzt am Samstag am Bahnhof Güldenwerth in Remscheid vermutet. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in Notfällen unter der 110 zu melden.

