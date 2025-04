Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall nach internistischem Notfall - Mann verstorben - Folgemeldung

Wuppertal (ots)

Am 07.04.2025 kam es gegen 07:30 Uhr vermutlich in Folge eines internistischen Notfalls zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger war mit seinem Sattelzug in der Ausfahrt Wuppertal-Oberbarmen geradeaus durch einen Zaun auf ein Grundstück gefahren (s. Pressemeldung vom 07.04.2025: "W Verkehrsunfall in Autobahnabfahrt - Vermutlich Internistischer Notfall", oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6007937) Gestern (16.04.20225) verstarb der Mann im Krankenhaus, vermutlich in Folge des internistischen Notfalls.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell