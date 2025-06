Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum

Rennradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Issum-Sevelen (ots)

Am Donnerstag (19. Juni 2025) ereignete sich auf der Straße Bongerssteg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte. Der 66-Jährige aus Moers war auf seinem Rennrad unterwegs, als er mit einer auf der Fahrbahn liegenden, landwirtschaftlichen Wasserüberführung kollidierte. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. An dem Rad entstand Sachschaden. (cs)

