Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl

GPS-Lenksysteme und Bargeld entwendet

Geldern-Pont (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (18. Juni 2025) zwischen 01:00 und 06:00 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Lohnunternehmens am Neerponter Weg ihr Unwesen getrieben. Sie entwendeten mehrere GPS-Lenksysteme aus verschiedenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Zudem verschafften sich die Täter Zugang zu einem Büroraum in einer Lagerhalle und entwendeten dort Bargeld. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell