POL-KLE: Wachtendonk - Kfz-Diebstahl / Oldtimer-Porsche 911S mit dem Kennzeichen D-PJ76H gestohlen - Belohnung ausgesetzt

Geldern-Pont (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (18. Juni 2025) zwischen 01:00 und 06:00 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Lohnunternehmens am Neerponter Weg ihr Unwesen getrieben. Sie entwendeten mehrere GPS-Lenksysteme aus verschiedenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Zudem verschafften sich die Täter Zugang zu einem Büroraum in ...

