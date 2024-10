Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 3

Zimmerbrand - 25.10.24 - 23:24 Uhr

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde am Freitagabend unter dem Stichwort Feuer 3: Zimmerbrand in die Thusneldastraße alarmiert. Laut der Leitstelle sollte sich das Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus befinden.

Die ersten Einsatzkräfte konnten diese Aussagen schnell bestätigen. Von außen war ein Flammenschein im Erdgeschoss zu erkennen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zügig vor und konnte das Feuer schnell bekämpfen. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz suchte die umliegenden Räume und Etagen ab. Abschließend wurde das Gebäude durch die Feuerwehr belüftet.

Rund 40 Einsatzkräfte aus den Einheiten Lage, Hagen und Kachtenhausen, sowie der A-Dienst der Feuerwehr Lage waren vor Ort. Ebenfalls waren die Malteser, der Rettungsdienst des Kreises Lippe, sowie die Polizei an der Einsatzstelle. Der Einsatz war nach rund 90 Minuten für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell