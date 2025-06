Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Hamersen ++ Mehrere Trunkenheitsfahrten im Landkreis gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Hamersen ++

Hamersen. Am Samstag, dem 28.06.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Scheeßeler Straße, Höhe Hausnummer 6, in 27419 Hamersen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer - vermutlich mit einem roten Pkw - beschädigte im Zufahrtsbereich eines Hofes einen geparkten silbergrauen Daimler C 200. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 4.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761 / 74890 zu melden.

++ Trunkenheit im Verkehr: 38-Jähriger ohne Führerschein auf Leichtkraftrad ++

Rotenburg. In der Nacht zum Freitag, den 27.06.2025, gegen 01:53 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte im Bereich des Rönnebrockswegs einen 38-jährigen Mann, der mit einem Leichtkraftrad der Marke LUXXON unterwegs war.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

++ Pkw-Fahrer alkoholisiert in Scheeßel unterwegs ++

Scheeßel. Am Freitagabend, den 27.06.2025, gegen 21:10 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Bremer Straße einen 28-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des VW Fox-Fahrers wurden sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

++ Trunkenheitsfahrt mit Transporter in Visselhövede ++

Visselhövede. Am Freitagabend, den 27.06.2025, gegen 22:30 Uhr, fiel einer Streife in der Rotenburger Straße ein Transporter auf, dessen Fahrer durch deutliche Fahrunsicherheiten auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf vorangegangen Alkoholkonsum. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 32 Jahre alte Mann jedoch. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell