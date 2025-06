POL-BO: Autofahrer (48) kollidiert mit Straßenbahn

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Herne am Freitagnachmittag, 06. Juni, ist ein 84-jähriger Essener schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Essener gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Rathausstraße in Richtung des Wanne-Eickeler Hauptbahnhofs. Zeitgleich war ein 48-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Lkw auf der Rathausstraße in selber Richtung unterwegs. An der Kreuzung ...

