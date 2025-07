Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 17-Jähriger bei Motorradunfall lebensbedrohlich verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Visselhövede. Am Sonntagnachmittag (06.07.2025) kam es gegen 17:00 Uhr in der Großen Straße in Visselhövede zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 17 Jahre alter Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche mit seiner 125er Yamaha in Höhe der Hausnummer 2 unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Leichtkraftrad geriet ins Schleudern, der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und rutschte in den Gegenverkehr.

Dort wurde er von einem entgegenkommenden VW erfasst und überrollt. Der 17-Jährige zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04261/947-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell