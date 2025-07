Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Informationsveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher"

Oberbergischer Kreis (ots)

Die ehemaligen Bahntrassen im Oberbergischen sind ein beliebtes Ausflugsziel und laden zum Spazierengehen, Joggen, Rad- und Inlinerfahren ein. Unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" veranstalten die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention auch in diesem Jahr wieder mehrere Informationsveranstaltungen. Die Veranstaltungen werden gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis durchgeführt. Neben den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizei werden auch die jeweiligen Verkehrswachten vor Ort sein.

Sicheres Fahrradfahren, gesetzliche Regelungen, gegenseitige Rücksichtnahme, aber auch die richtige Helmeinstellung sind einige der Themen, über die sich Interessierte informieren können.

Los geht es am Dienstag, den 15.07.2025 in Burscheid (Montanusstraße, nahe der Gaststätte "Alter Bahnhof"). Weitere Termine sind Dienstag, der 22.07.2025 in Hückeswagen an der "Alte Ladestraße" (Nähe des Bürgerbüros), Donnerstag, der 24.07.2025, in Remscheid-Bergisch Born (sogenanntes Dreiwegeeck) und Dienstag, der 05.08.2025 auf der Trasse am Bowlingcenter in Bergneustadt. Die Veranstaltungen finden jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

