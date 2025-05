Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandstiftung an PKW - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag legte ein bislang unbekannter Täter gegen 02:40 Uhr in einem unverschlossen zum Parken abgestellten BMW im Bereich der Oberen Riedstraße im Stadtteil Mannheim-Käfertal Feuer. Er durchsuchte zunächst den PKW und entfachte dann im Innenraum offene Flammen. Durch einen Zeugen konnte der Täter bei der Tatausführung beobachtet und angesprochen werden. Hierauf flüchtete dieser in Richtung Mannheim-Waldhof. Obwohl das Fahrzeug schnell gelöscht werden konnte, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,80 - 1,85 m groß, lange dunkle Haare, bekleidet mit Jeans und weißem Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0621 71849-0 beim zuständigen Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

