Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, eine Person leicht verletzt PM 2

Heidelberg (ots)

Gegen 13.40 Uhr ereignete sich auf der Schlierbacher Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungstand wendete ein 33jähriger Kraftfahrzeugführer seinen Opel verbotswidrig auf der Schlierbacher Landstraße. Durch dieses Fahrmanöver kam es zu einem Zusammenstoß mit einer seitlich in gleicher Richtung fahrenden 58jährigen VW-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Unfallgeschädigte eine Prellung im Thorax-Bereich. Die Dame wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Die verunfallten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste der Verkehr umgeleitet werden, wodurch es zu einer leichten Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs kam. Um 15.50 Uhr war die Fahrbahn freigeräumt, weshalb die Verkehrsmaßnahmen beendet werden konnten.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell