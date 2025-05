Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

A643 - Mainz (ots)

Am 14.05.2025 kommt es gegen 15:16 Uhr auf der A643 in Fahrtrichtung Bingen, kurz vor der AS Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Beide PKW fahren hintereinander auf dem linken Fahrstreifen, als der vorausfahrende 61-Jährige aufgrund von stockendem Verkehr stark abbremst. Der sich hinter ihm befindliche 19-Jährige bemerkt dies zu spät und kollidiert mit dessen Fahrzeug. Die 62-Jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuges wird durch den Aufprall leichtverletzt, die anderen Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 14.00EUR. Der PKW des 19-Jährigen ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme werden der rechte und linke Fahrstreifen gesperrt, der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Die Fahrstreifensperrung wird nach ca. einer Stunde wieder aufgehoben. Vor Ort befinden sich die Berufsfeuerwehr Mainz, der Rettungsdienst und die Polizeiautobahnstation Heidesheim.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell