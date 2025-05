Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

A61, AS Rheinböllen (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A61 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Ein unbekannter PKW befuhr die Autobahn in Richtung Koblenz auf dem mittleren von drei Fahrstreifen kurz vor der Anschlussstelle Rheinböllen. Der unbekannte PKW wechselte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und unterschritt dabei den nötigen Sicherheitsabstand deutlich, sodass der nun hinter ihm fahrende LKW stark abbremsen musste. Dadurch bedingt fuhr ein weiterer LKW auf den stark bremsenden LKW auf. An den beiden LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, und verließ die A61 an der AS Rheinböllen auf die B50 in FR Simmern. Von dem unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Mitsubishi Colt mit Mainzer Kennzeichen handeln soll.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

