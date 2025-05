Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht - A60 Anschlussstelle Ingelheim-West

Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 10.05.2025, kam es gegen 12:16 Uhr auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz nach der Anschlussstelle Ingelheim-West zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein unbekanntes blaues Fahrzeug in die Mittelschutzplanke und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An der Mittelschutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6200EUR. Auf Grund der Flucht von der Unfallörtlichkeit wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs eingeleitet. Verkehrsteilnehmer die den Verkehrsunfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim (Telefon: 06132 - 950-0) in Verbindung zu setzen.

