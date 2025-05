Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Betrunken und ohne Führerschein auf der A63 unterwegs

Göllheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr meldete ein Zeuge ein Schlangenlinien fahrendes Auto in Höhe Göllheim auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz. Durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim wurde der Infiniti an der Anschlussstelle Bornheim auf der A61 von der Autobahn geleitet und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 42-jährige Fahrer aus Ockenheim zeigte bei der Kontrolle deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab 1,99 Promille. Weiterhin stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der ausgehändigte Führerschein des Fahrers wohl keine Gültigkeit mehr besaß, da der Fahrer bereits schon einmal wegen einer Trunkenheitsfahrt in Erscheinung getreten war. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und mit dem Verlust seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgaubickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

