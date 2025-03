POL-SI: Nach Ladendiebstahl klickten die Handschellen #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Nach Ladendiebstahl klickten die Handschellen

Siegen-Weidenau (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.03.2025) ist es in einem Baumarkt an der Weidenauer Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Gegen 15:15 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Männer dabei, wie sie Waren in einem mitgeführten Rucksack verstauten. Die 16 und 25 Jahre alten Männer wollte den Laden verlassen, ohne diese zu bezahlen. Hinter der Kasse, kurz vor dem Ausgang, wurden sie daher von Mitarbeitern angesprochen.

Die hinzugerufene Polizei fand nicht nur die im Rucksack befindlichen Waren. Bei der Durchsuchung des 25-jährigen Langfingers entdeckte man ebenfalls Diebesgut in der Hosentasche und im Hosenbund. Der Wert der Waren beläuft sich auf mehr als 1200 Euro.

Gegen den 16-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Die Beamten nahmen ihn daher vorläufig fest. Die Polizisten brachten beide Männer zur Polizeiwache nach Weidenau. Der 25-Jährige wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Der 16-Jährige kam ins Polizeigewahrsam. Er wird zeitnah einem Richter vorgeführt.

Gegen beide ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat wegen des Verdachts des besonders schweren Ladendiebstahls.

