Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Totalgefälschte Identitätskarte beim Versuch der unerlaubten Einreise festgestellt

Kehl (ots)

Ein georgischer Staatsangehöriger wurde am Mittwoch (05.03.) an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Da er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen konnte, bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde eine totalgefälschte litauische Identitätskarte aufgefunden. Gegen den 51-Jährigen wurde ein dreijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und versuchter unerlaubter Einreise. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann nach Frankreich zurückgewiesen.

