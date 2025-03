Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bankmitarbeiter verhindert Geldübergabe einer Seniorin bei Betrugsversuch - #polsiwi

Netphen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (25. März) konnte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter eine Seniorin vor einem größeren finanziellen Betrugsschaden bewahren. Die ältere Dame war zuvor von einem vermeintlichen Polizisten, der sich als Helmut Koch vorstellte, angerufen worden. Angeblich seien in der Nachbarschaft ausländische Einbrecherbanden unterwegs. Nach vermeintlichen Ermittlungsergebnissen, so führte der Anrufer aus, sei die Seniorin ein potenzielles Opfer der Bande. Man wolle nun dafür sorgen, dass ihr kein Schaden entstehe.

Die Frau wurde misstrauisch und beendete zunächst den telefonischen Kontakt. Kurz darauf rief angeblich wieder die Polizei an, dieses Mal die Leitstelle. Auch dort wurde glaubhaft vorgetragen, dass das Vermögen der Dame aufgrund der Einbrecherbande gefährdet sei. Daher solle sie sicherheitshalber Geld vom Sparkonto abheben, die Polizei würde es solange für sie sicher aufbewahren. Die Betrüger hielten fortwährend telefonisch Kontakt zu der Seniorin, die sich auf den Weg in ihre Netphener Bankfiliale machte. Als sie dort einen höheren vierstelligen Geldbetrag abheben wollte, wurde der Bankmitarbeiter misstrauisch. Letztlich gelang es dem 47-jährigen Bankangestellten, die Kundin davon zu überzeugen, dass sie gerade Opfer eines Betrugsversuchswerden sollte.

Dies ist in kurzer Zeit der zweite Fall, wo Bankmitarbeiter einen Betrug verhindern konnten. Leider sind es in den letzten Wochen Betrüger aber auch mehrfach erfolgreich gewesen und konnten zum Teil sechsstellige Summen ergaunern. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist daher wiederholt darauf hin, besonders misstrauisch bei vermeintlichen Polizeianrufen zu reagieren, bei dem die Angerufenen aus verschiedensten Gründen der Polizei Geld aushändigen sollen. Wichtig in diesem Zusammenhang:

- Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten!

- Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken oder Vermögenswerten!

- Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher!

Legen Sie in einem solchen Fall auf. Bei Bedarf wählen Sie anschließend selbständig den Notruf der Polizei (110) und erkundigen sich, ob tatsächlich die Polizei Sie kontaktieren wollte beziehungsweise wie Sie sich weiter verhalten sollen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell