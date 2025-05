Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkene werfen Glasflaschen aus Hotelzimmer auf Straße

Heidelberg (ots)

Nur durch Glück kam es zu keiner Schädigung von Passanten oder Autofahrern, als am Freitagabend gegen 18:00 Uhr drei betrunkene Hotelgäste Glasflaschen und Bierdosen aus dem Fenster ihres Hotelzimmers in der zu dem Zeitpunkt stark frequentierten Bergheimer Straße auf den davorliegenden Gehweg und die Straße warfen. Der alarmierten Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gelang es, die Männer im Alter von 26, 29 und 30 Jahren in ihrem Zimmer ausfindig zu machen. Da sie die Aussage verweigerten und der oder die Werfer aus der Gruppe zunächst nicht sicher bestimmt werden konnten, wurde alle drei als Beschuldigte belehrt und mussten weitere strafprozessuale Maßnahmen über sich ergehen lassen. Sie sehen nun einer Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen.

