Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Drei Einbrüche in Schulen/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (14.02.) und Samstag (15.02.) gerieten die Goetheschule am Berliner Platz, das Neue Gymnasium im Grundweg und die Georg-Büchner-Schule in der Mecklenburger Straße in das Visier Krimineller. Sie drangen durch Fenster ins Innere zweier Schulen ein. Der Einbruchsversuch am Neuen Gymnasium scheiterte allerdings. In der Georg-Büchner-Schule wurde Klarlack versprüht. Insgesamt entstanden nach erster Schätzung Schäden in Höhe von über 4000 Euro. Bei der Tat in der Goetheschule wurde in der Nacht zum Samstag (15.02.), gegen 2.30 Uhr die Alarmanlage ausgelöst. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahm die Polizei in Tatortnähe einen 24 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest, der sich auf seinem Fluchtweg zuvor einem Brecheisen entledigte. Der 24-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren zu verantworten haben. Die Beamten prüfen nun zudem, ob er auch für die beiden übrigen Taten in Betracht kommt.

