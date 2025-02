Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte stehlen Kennzeichen und zerstechen Autoreifen an 11 Pkw

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (27. Februar 2025) gegen 7 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass an ihrem Auto, welches sie in einer Tiefgarage eines Gebäudekomplexes auf der Uerdinger Straße geparkt hatte, die Kennzeichen entwendet und die Reifen zerstochen wurden. Sie habe ihren Pkw am Mittwoch (26. Februar 2025) gegen 16 Uhr in der Tiefgarage zwischen der Taubenstraße und der Schönwasserstraße abgestellt. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass auch an den anderen zehn geparkten Autos in der Tiefgarage die Kennzeichen fehlen und die Reifen zerstochen wurden. Zeugen, die zwischen dem 26. Februar 16 Uhr und dem 27. Februar 2025 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151-6340 in Verbindung zu setzen. (26)

