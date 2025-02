Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raser wird von Polizei gestoppt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (25. Februar 2025) raste ein blauer Opel mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Sankt-Anton- und die St. Töniser -Straße bis zur Kreuzung Schicksbaum. Der Duisburger überholte andere Verkehrsteilnehmer von links und rechts, beschleunigte immer wieder sein Fahrzeug und bremste stark ab. In Höhe des Forums musste ein haltender Taxifahrer in den Gegenverkehr ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Raser zu verhindern. Verletzt wurde dabei niemand. Was der 29-Jährige nicht wusste: Ein Polizeibeamter war auf seine waghalsigen Fahrmanöver aufmerksam geworden und hatte uniformierte Polizisten über den Standort informiert, sodass der Mann angehalten und kontrolliert werden konnte. Der Führerschein des Rasers wurde beschlagnahmt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des verbotenen Alleinrennens. Die Polizei sucht nun den Taxifahrer und weitere Zeugen, die durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (24)

