Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Weißer Transporter zieht gestohlenen Snackautomaten hinter sich her - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Freitagmorgen (28. Februar 2025) wurde eine Zeugin auf einen weißen Volkswagen T4 aufmerksam, der einen Snackautomaten hinter sich her zog. Dabei war das Fahrzeug gegen 2:42 Uhr zunächst auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Wenig später meldete sich ein weiterer Zeuge, der das ungewöhnliche Gespann auf der Moerser Straße in Höhe der Straße am Flohbusch gesehen hatte. Die Fahndung im Nahbereich verlief jedoch negativ. Ausgangspunkt des Diebstahls scheint ein Hofladen an der Friedrich-Ebert-Straße gewesen zu sein. Eine Überprüfung der abgelesenen Kennzeichen ergab zudem, dass der T4 bereits vor mehreren Tagen gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (25)

