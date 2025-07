Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Engelskirchen (ots)

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen forderte am Samstag (12. Juli) einen leicht verletzten Kradfahrer. Der 17-jährige Wiehler war gegen 15:10 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der "Bergische Straße" von Loope in Richtung Engelskirchen unterwegs. Unweit der Einmündung "Haus Alsbach" fuhr er auf das Kleinkraftrad eines 17-jährigen Wiehlers auf, der verkehrsbedingt stark abbremsen musste, und prallte anschließend gegen den Mercedes eines 67-jährigen Overathers, der aufgrund der Verkehrslage angehalten hatte. Der auffahrende Kleinkraftradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell