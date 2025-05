Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schnittverletzungen

Menden (ots)

Ein 89-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in einer Pflegeeinrichtung in Menden seiner gleichaltrigen Ehefrau und sich selbst Schnittverletzungen zugefügt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. (cris)

