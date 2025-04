POL-PIBIN: Einblick mit Ausblick: Erster Blaulichtabend bei der Polizeiinspektion Bingen

Polizeiinspektion Bingen

Am Donnerstagabend, den 10.04.25, begrüßten die nebenamtlichen Einstellungsberater mehrere Bewerberinnen und Bewerber gemeinsam mit ihren Eltern zum ersten Blaulichtabend der Polizei Bingen. Ziel der Veranstaltung war es, den jungen Interessierten einen praxisnahen Einblick in ihren möglichen zukünftigen Berufsalltag zu geben. Ihnen sollte ein Blick hinter die Kulissen der Polizeiinspektion Bingen ermöglicht werden. Nach einer kurzen Einführung in den Aufgabenbereich der Polizei, konnten die Gäste direkt in den Arbeitsalltag der Polizistinnen und Polizisten eintauchen. Neben einem Rundgang im Gebäude erhielten die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber eine erste spannende Aufgabe mit der Spurensicherung eines möglichen Tatortes. Ein besonderes Highlight des Abends war die Vorstellung der polizeilichen Einsatzmittel, welche die Jugendlichen selbst kennenlernen durften. So wurde aus dem theoretischen Interesse schnell ein greifbares Erlebnis - ganz nach dem Motto "reinschauen, reinfühlen, mitgestalten". Mit vielen neuen Eindrücken und gestärktem Interesse endete der Abend bei einem gemeinsamen Ausklang mit Getränken und Snacks.

Der nächste Blaulichtabend bei der Polizeiinspektion Bingen findet am 18.09.2025 statt. Anmeldungen können bereits jetzt an pibingen.einstellungsberatung@polizei.rlp.de übersandt werden.

