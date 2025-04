POL-PIBIN: Vom Drive-in in den Drogentest

Bingen (ots) - Am 12.04.25 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Umgehung Bingen am Rhein "Stadtstraße" auf Höhe der TH Bingen am Rhein. Der 80-jährige Unfallverursacher befuhr hierbei die Stadtstraße aus Richtung Ingelheim kommend in Fahrtrichtung Bingerbrück. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Fahrer hierbei einen im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrer. Es kam zum ...

