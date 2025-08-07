Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten beobachten Heroin-Händler - Festnahme nach Wohnungsdurchsuchung

Hagen-Wehringhausen (ots)

Im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Rauschgiftkriminalität im Bereich Wehringhausen beobachteten Beamte des Hagener Schwerpunktdienstes einen 48-Jährigen, der mit Heroin handelte. Der Mann hielt sich am Mittwoch (06.08.2025) gegen 10.15 Uhr in einer Parkanlage hinter der Straße "In der Beike" auf. Er hatte ca. 30 Bubbles mit vermeintlichem Heroin in seiner Hosentasche. Der 48-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Hageners erwirken. Bei der Durchsuchung in Boele fanden die Einsatzkräfte weiteres Heroin in nicht geringer Menge, Verpackungs-, Wiege, und Zubereitungsmaterialien, zwei griffbereite Pfeffersprays und ein Einhandmesser. Auch eine hohe Summe Bargeld und elektronische Geräte konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Der 47-jährige Hagener wurde vorläufig festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt. Er muss sich wegen des illegalen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge verantworten. (arn)

