POL-HA: Uneinsichtiger Mann mit Blaulicht im Auto angetroffen

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Straße Am Ringofen trafen Polizisten am Donnerstag (07.08.2025) kurz nach Mitternacht auf einen 43-Jährigen, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters stand. Der Mann blendete die Streifenwagenbesatzung durch sein dauerhaft eingeschaltetes Fernlicht. Darüber hinaus sahen die Einsatzkräfte eine Lichtleiste in der Windschutzscheibe, ähnlich wie in einem zivilen Streifenwagen der Polizei. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Der Hagener hatte ein angeschlossenes Blaulicht in der Windschutzscheibe. Es war mit Saugnäpfen unmittelbar über dem Armaturenbrett befestigt und ließ sich per Knopfdruck einschalten. Der 43-Jährige behauptete, dass er das Blaulicht nicht benutzt habe. Es sei ihm auch egal, wenn die Polizisten das Gerät beschlagnahmen, da er sich dann einfach ein neues Blaulicht bestellen werde. Der Mann muss sich wegen Amtsanmaßung verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

