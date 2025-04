POL Schwaben Nord: 0685 - Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Pfersee - Vergangene Woche versuchten bislang Unbekannte in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten am guten Einbruchschutz der Besitzer. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.04.2025) wollten Unbekannte die Terrassentüre eines Hauses in der Oskar-Kokoschka-Straße aufbrechen. Diese war aber mit einer entsprechenden Sicherung ausgerüstet. ...

