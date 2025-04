Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0683 - Urlaubszeit oft Einbruchszeit: Polizei informiert

Augsburg (ots)

Pfersee - Vergangene Woche versuchten bislang Unbekannte in ein Haus einzubrechen. Sie scheiterten am guten Einbruchschutz der Besitzer. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.04.2025) wollten Unbekannte die Terrassentüre eines Hauses in der Oskar-Kokoschka-Straße aufbrechen. Diese war aber mit einer entsprechenden Sicherung ausgerüstet. Die Täter beschädigten die Türe massiv, beendeten aber schließlich die Tat vorzeitig, da sie nicht ins Haus gelangen konnten.

Gerade zur Urlaubszeit nutzen Einbrecher regelmäßig die Abwesenheit der Hausbewohner. Deswegen rät die Polizei:

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen wegzuräumen.

- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

- Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster.

- Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Mehr Infos unter Tel. 0821/323-3773

Weitere Infos zum Thema Einbruchsschutz gibt Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster im Podcast der Polizei auf https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html (Staffel 2/Folge1) sowie allen gängigen Podcast-Plattformen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell