POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Einbruch in Schrotthandel fest

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Samstag (12.04.2025), gegen 19:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Kobelweg Ecke Ulmerstraße. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den Kobelweg in südlicher Richtung und wollte nach rechts in die Ulmerstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-Jähriger auf seinem Pedelec die Ulmerstraße in westlicher Richtung. ...

mehr