Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zeugen nach Unfallflucht auf der Haselünner Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf dem Gelände einer Tankstelle an der Haselünner Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein E-Bike-Fahrer war gegen 6:30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der B 402 in Richtung Fürstenau unterwegs. Als er das Tankstellengelände in der Nähe des Berger Damms passierte, fuhr plötzlich ein schwarzer Kleinwagen, vermutlich ein VW Golf neueren Baujahres, unvermittelt los und bog nach rechts auf die Haselünner Straße in Richtung Lonnerbecke ab. Der E-Bike-Fahrer musste eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und stürzte auf dem regennassen Weg. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich vom Unfallort, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. Außerdem wurde seine Brille beschädigt. Die Polizei aus Fürstenau bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, sich unter 05901/961480 zu melden.

