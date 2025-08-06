Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Polizeipräsidiums Hagen nach einem Schusswaffengebrauch in Wuppertal-Vohwinkel

Hagen/Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (06.08.2025), gegen 15:35 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße, in Höhe der Schwebebahnhaltestelle Bruch, zu einem Schusswaffengebrauch der Polizei, bei der ein 40-Jähriger schwer verletzt wurde.

Zuvor soll der Mann ein Messer aus einer Metzgerei an der Kaiserstraße entwendet haben und anschließend aus dem Geschäft gelaufen sein. Dabei soll er einen zufällig vorbeikommenden 32-jährigen Passanten mit dem Messer leicht verletzt haben.

In Höhe der Schwebebahnhaltestelle Bruch trafen kurz danach Polizeikräfte, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Einsatz befanden, auf den flüchtenden und immer noch bewaffneten Tatverdächtigen, der auf die Polizisten zugegangen sein soll und machten von der Schusswaffe Gebrauch.

Hierdurch wurde der 40-jährige Mann schwer verletzt; nach medizinischer Behandlung am Einsatzort brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Aus Gründen der Neutralität hat das Polizeipräsidium Hagen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Wuppertal die Ermittlungen hinsichtlich des Schusswaffeneinsatzes übernommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell