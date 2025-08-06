PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und des Polizeipräsidiums Hagen nach einem Schusswaffengebrauch in Wuppertal-Vohwinkel

Hagen/Wuppertal (ots)

Am heutigen Tag (06.08.2025), gegen 15:35 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße, in Höhe der Schwebebahnhaltestelle Bruch, zu einem Schusswaffengebrauch der Polizei, bei der ein 40-Jähriger schwer verletzt wurde.

Zuvor soll der Mann ein Messer aus einer Metzgerei an der Kaiserstraße entwendet haben und anschließend aus dem Geschäft gelaufen sein. Dabei soll er einen zufällig vorbeikommenden 32-jährigen Passanten mit dem Messer leicht verletzt haben.

In Höhe der Schwebebahnhaltestelle Bruch trafen kurz danach Polizeikräfte, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Einsatz befanden, auf den flüchtenden und immer noch bewaffneten Tatverdächtigen, der auf die Polizisten zugegangen sein soll und machten von der Schusswaffe Gebrauch.

Hierdurch wurde der 40-jährige Mann schwer verletzt; nach medizinischer Behandlung am Einsatzort brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Aus Gründen der Neutralität hat das Polizeipräsidium Hagen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Wuppertal die Ermittlungen hinsichtlich des Schusswaffeneinsatzes übernommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin Janina Bachtenkirch

Tel.: 0202-5748-104

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 11:55

    POL-HA: Hagenerin nach häuslicher Gewalt im Krankenhaus behandelt

    Hagen-Mitte (ots) - Dienstagvormittag (05.08.2025) musste eine Hagenerin nach einer häuslichen Gewalt im Bereich der Innenstadt in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Hagenerin hatte unterschiedliche Verletzungen im Bereich des Kopfes und Gesichts. Zuvor hatte sie einen Notruf bei der Polizei abgesetzt, der jedoch durch einen 31-Jährigen unterbunden wurde. Die Hagenerin gab an, dass sie mit dem Hagener zusammen ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:37

    POL-HA: Zeugin meldet verdächtiges Auto - Fahrer erhält mehrere Strafanzeigen

    Hagen-Dahl (ots) - Eine Zeugin meldete sich am Dienstag (05.08.2025) bei der Polizei und gab an, dass ihr ein Auto an der Kreuzung Volmetalstraße/Delsterner Straße aufgefallen ist, das sehr unsicher und stellenweise auch im Gegenverkehr fährt. Zunächst habe der Fahrer vor ihr lange vor einer Ampel gewartet. Als sie auf Grün wechselte, fuhr das Auto erst rund 30 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren