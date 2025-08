Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin fällt mehrfach auf und muss in Ausnüchterungszelle gebracht werden

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem eine Frau am Dienstag (05.08.2025) in den späten Abendstunden in der Kampstraße randalierte, verständigte ein Zeuge die Polizei. Ein Streifenteam traf gegen 23 Uhr am Einsatzort ein. Der Melder erzählte den Beamten, dass die 41-Jährige lautstark herumschreie, gegen die verschlossene Hauseingangstür trete und Einlass verlange. Die Hagenerin war zwar nicht mehr vor Ort, konnte jedoch im Umfeld angetroffen werden. Sie war bereits kurz zuvor in der Wehringhauser Straße durch ihr Verhalten aufgefallen. Auch hier randalierte sie und beschädigte sogar eine Porzellanfigur in einem Hausflur. Polizisten hatten deshalb bereits eine Strafanzeige gefertigt.

Auch während des zweiten Einsatzes schrie die Frau laut und hatte nach Angaben von weiteren Unbeteiligten vor eine Tür getreten. Sie machte einen aggressiven und stark stimmungsschwankenden Eindruck. Die Einsatzkräfte nahmen die Hagenerin deshalb in Gewahrsam und brachten sie in eine Ausnüchterungszelle. Die 41-Jährige stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Gerät zeigte über 2,2 Promille an. Nach der Ausnüchterung wurde die Hagenerin am Mittwoch aus dem Gewahrsam entlassen. (arn)

