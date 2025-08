Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Kölner Straße wurde eine Fußgängerin Dienstagmorgen (05.08.2025) von einem Auto angefahren. Um 05:30 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Kia in Richtung Gevelsberg. Zu dieser Zeit stand ein Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Haltestelle "Haspe Zentrum". Als der Hagener passieren wollte, trat eine 35-Jährige zwischen einem geparkten Auto auf die Fahrbahn, um in Richtung des Busses zu gehen. Der Kia-Fahrer konnte den Unfall trotz Bremsmanöver nicht mehr verhindern und erfasste die Frau. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 35-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell