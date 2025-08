POL-HA: Verkehrssicherheitsberater der Hagener Polizei machen auf dem Springefest auf die Auswirkungen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr aufmerksam. Personalwerber ebenfalls vor Ort

Hagen-Haspe (ots) - Nachdem ein alkoholisierter Mann am Montag (04.08.2025) gegen 11:30 Uhr in der Berliner Straße auf dem Gehweg lag und schlief, griff er Einsatzkräfte des alarmierten Rettungsdienstes an. Der 48-Jährige warf seine Tasche und eine Mülltonne nach einer Notärztin und den Beamten der Rettungswagenbesatzung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch nach Eintreffen der Polizei war der Hagener ...

