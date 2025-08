Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer greift Rettungsdienst und Polizisten an

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem ein alkoholisierter Mann am Montag (04.08.2025) gegen 11:30 Uhr in der Berliner Straße auf dem Gehweg lag und schlief, griff er Einsatzkräfte des alarmierten Rettungsdienstes an. Der 48-Jährige warf seine Tasche und eine Mülltonne nach einer Notärztin und den Beamten der Rettungswagenbesatzung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch nach Eintreffen der Polizei war der Hagener aggressiv und aufgebracht. Er versuchte zunächst, den Einsatzort zu verlassen und verweigerte alle polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten bezeichnete der Hagener als "Fotzen und Schwuchtel", drohte verbal damit, sie umzubringen, ballte die Fäuste und ging bedrohlich auf die Polizisten zu. Aufgrund des hochgradig aggressiven Verhaltens gegenüber allen anwesenden Personen sowie der Alkoholisierung des Mannes nahmen die Polizisten den 48-Jährigen zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung. (arn)

