Polizei Hagen

POL-HA: Drogendealer flüchtet vor Polizei und leistet anschließend Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Ein polizeibekannter Drogendealer flüchtete am Freitag (01.08.2025) vor Polizeibeamten und leistete bei Antreffen Widerstand.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeisonderdienste wurde gegen 21 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich im Bereich Hugo-Preuß-Straße / Graf-von-Galen-Ring aufhielt. Der 28-Jährige war bereits mehrfach wegen Drogenhandels in Erscheinung getreten und den eingesetzten Beamten daher bekannt. Zudem lag gegen ihn ein Bereichsbetretungsverbot für das Bahnhofsviertel vor.

Als die Polizisten an dem Mann vorbeifuhren, versuchte er sich hinter Autos zu verstecken und anschließend fußläufig in Richtung Graf-von-Galen-Ring zu flüchten. Die Einsatzkräfte fuhren ihm hinterher und beobachteten, wie er im Bereich "Schwenke-Zentrum" vor einem Lebensmittel-Discounter einen Gegenstand ablegte. Ein Polizeibeamter folgte dem Mann zu Fuß in Richtung Augustastraße und verhinderte seine Flucht. Als der Polizist den 28-Jährigen stoppte, leistete der Mann jedoch Widerstand. Den Einsatzkräften gelang es dennoch, den Mann zu fixieren und in Gewahrsam zu nehmen. Bei dem abgelegten Gegenstand handelte es sich um eine Socke, in der mehrere Einheiten Cannabis zu finden waren. Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Verfahren ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell