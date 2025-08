POL-HA: 28-Jähriger nach Raub in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots) - Nachdem ein 52-Jähriger am Samstagmorgen (02.08.2025) einen Busfahrer bedrohte und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten wurde, nahmen sie den Mann in Gewahrsam. Der 52 Jahre alte Mann stieg gegen 6.45 Uhr an der Bushaltestelle "Volkspark" in die Buslinie 516 in Richtung Eilperfeld und gab gegenüber dem Busfahrer an, dass sein vorgezeigtes Ticket gültig sei. Der Busfahrer stellte ...

mehr