POL-HA: Handynutzung am Steuer führt zu mehreren Anzeigen und Fahrzeugsicherstellung

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitag (01.08.2025) erhielt ein Mann aus Erkrath gleich mehrere Anzeigen. Der 22-Jährige wurde gegen 19.20 Uhr am Graf-von-Galen-Ring angehalten und von Beamten des Hagener Verkehrsdienstes kontrolliert. Er stand mit seinem Smartphone in der Hand mit einem VW an einer roten Ampel und fuhr beim Wechsel auf Grün unter Bedienung des Gerätes los. Als die Polizisten ihm Anhaltezeichen gaben, reagierte er nicht. Der Mann nutzte sein Handy fortlaufend und stoppte erst, nachdem die Einsatzkräfte das Einsatzhorn einschalteten. Zuvor hatte er selbst auf das eingeschaltete Blaulicht nicht reagiert. Als er den Beamten die erforderlichen Dokumente zeigen sollte, hatte er nicht alle dabei. Darüber hinaus forderte er die Polizisten auf, sich im Hinblick auf die Anzeige zu beeilen. Der 22-Jährige war auffallend nervös und zittrig. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er bereits wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgefallen war. Darauf angesprochen behauptete er, seit mehreren Monaten abstinent zu sein. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel jedoch positiv auf unterschiedliche Substanzen aus. In dem VW befanden sich zudem unterschiedliche verschreibungspflichtige Medikamente und eine vierstellige Summe an Bargeld. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts des illegalen Handels gegen ihn. Der Fund wurde beschlagnahmt.

Der Mann aus Erkrath musste die Polizisten für eine Blutprobe zur Wache begleiten und ihm wurde die Fahrt bis zum vollständigen Abbau aller Substanzen untersagt. Trotzdem konnte der Mann kurz darauf erneut fahrenderweise mit dem Auto angetroffen werden, nachdem er durch einen Freund auf der Wache abgeholt wurde. Polizisten stellten den VW sicher, da nicht auszuschließen war, dass der 22-Jährige weiter mit dem Auto fahren wird. (arn)

