Polizei Hagen

POL-HA: Korrekturmeldung: Hagener Staatsschutz durchsucht Wohnung in Hagen - Auffindung einer Schreckschusswaffe im Zusammenhang mit der rechtsgesinnten Gruppierung "Kombat89"

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen (01.08.2025) durchsuchten Beamte des Staatschutzes der Hagener Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eine Wohnung in Hagen. Die Maßnahme richtete sich gegen einen 18-jährigen Mann. Dieser hatte zuvor ein Bild in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, auf dem er eine Pistole abfeuerte. Weitere Ermittlungen der Beamten des Staatsschutzes brachten die Erkenntnis, dass der 18-Jährige der Gruppierung "Kombat89" angehören könnte. Die Außendarstellung dieser Gruppierung lässt auf eine rechtsextreme Gesinnung schließen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler die abgelichtete Waffe. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Zudem beschlagnahmten sie weiteres beweiserhebliches Material und vernahmen den 18-Jährigen intensiv. Die weiteren Ermittlungen des Hagener Staatsschutz, auch zu den Hintergründen der Gruppierung "Kombat89" sowie der Zugehörigkeit des 18-Jährigen zu dieser, dauern an.

Erläuterung zur Korrektur: Entgegen der Ursprungsmeldung fand die Durchsuchung in Hagen und nicht in Herdecke statt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell